https://static.news.ru/photo/994c008c-6825-11ea-831e-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Анна Заворотнюк перестала вести затворнический образ жизни из-за болезни матери, Анастасии Заворотнюк. После отпуска в Италии девушка выглядит посвежевшей и отдохнувшей, а её публикации в Instagram полны оптимизма.

Недавно она вместе с подругой побывала в Центре цифрового искусства Artplay Media, о чём сообщила подписчикам в сторис. Девушка также делилась радостной новостью с поклонниками звезды сериала «Моя прекрасная няня». Она говорит, что мама пошла на поправку.

Артистка до сих пор находится в клинике. За ней ухаживает её супруг, фигурист Пётр Чернышёв. Спортсмен покидает возлюбленную только тогда, когда у него намечены гастроли и выступления. Муж актрисы ездит за продуктами и лекарствами. Он покупает для неё специальную крупу, которая помогает восстанавливать иммунитет.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой.