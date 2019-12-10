https://static.news.ru/photo/3ccb1b3a-1beb-11ea-b7af-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: annazavorotnyuk/instagram.com

Дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала ситуацию вокруг собственного бизнеса. Неожиданно для всех она призналась, что больше не имеет никакого отношения к магазину дизайнерской одежды, которым владела с осени 2019 года.

Об открытии шоурума одежды стало известно в сентябре. На церемонию приехали только самые близкие. Мать Анны Анастасия Заворотнюк тогда не смогла присутствовать на мероприятии. И вот теперь дочь артистки сделала важное заявление.

Дорогие подписчики, я больше не имею никакого отношения к @D8_MOSCOW. По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую, — написала она в Instagram .

Как предположили в соцсетях, Анна могла продать или закрыть бизнес из-за нехватки денег. Ни для кого не секрет, что семья Заворотнюк сейчас в затруднительном финансовом положении. Лечение страдающей от рака мозга актрисы Анастасии Заворотнюк требует немалых затрат.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» страдает от онкологического заболевания. Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Ранее коллега фигуриста Петра Чернышёва рассказал, что спортсмен все силы бросил на то, чтобы заработать больше денег, и принимает участие в крупнейших ледовых шоу по всей стране, писал NEWS.ru.