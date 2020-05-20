Дочь Заворотнюк рассказала, как не уйти в депрессию на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/a16ba756-9ab4-11ea-afd6-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в социальной сети о том, как переживает период вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.

По словам девушки, в такое время можно легко уйти в депрессию. Чтобы этого не произошло, она предлагает рационально использовать освободившееся время.

Можно прочитать книгу, которую всегда хотела прочесть, но откладывала на потом. Уделить внимание своей бабушке и поговорить на душевные темы, — сообщила она в Instagram.

Кроме того, дочь артистки посоветовала сделать генеральную уборку в гардеробной или научиться садиться на шпагат, уточняет «Газета.Ru».

Как писал NEWS.ru ранее, учёные в России подобрали вирусы, с помощью которых можно бороться с клетками опухоли актрисы Анастасии Заворотнюк. Данную информацию на совещании президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий в стране огласил директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. По его словам, учёные получили родные клетки опухоли Заворотнюк: их передали родственники актрисы.