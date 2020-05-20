Дочь Заворотнюк рассказала, как не уйти в депрессию на самоизоляции

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в социальной сети о том, как переживает период вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.
По словам девушки, в такое время можно легко уйти в депрессию. Чтобы этого не произошло, она предлагает рационально использовать освободившееся время.
Можно прочитать книгу, которую всегда хотела прочесть, но откладывала на потом. Уделить внимание своей бабушке и поговорить на душевные темы, — сообщила она в Instagram.
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Кроме того, дочь артистки посоветовала сделать генеральную уборку в гардеробной или научиться садиться на шпагат,
Как писал NEWS.ru ранее, учёные в России подобрали вирусы, с помощью которых можно бороться с клетками опухоли актрисы Анастасии Заворотнюк. Данную информацию на совещании президента РФ Владимира Путина по развитию генетических технологий в стране огласил директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров. По его словам, учёные получили родные клетки опухоли Заворотнюк: их передали родственники актрисы.
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