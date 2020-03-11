https://static.news.ru/photo/f9e7e31a-639e-11ea-9331-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже более полугода находится в больнице, рассказала о своём детстве.

По словам Анны, она была нежной и ранимой, верила в фей, а в подростковом возрасте даже была готом. Девушка одевалась во всё чёрное, слушала Nirvana, Red hot chili peppers, Цоя, Linkin Park, Мерлина Мэнсона и Rammstein. Она также была полна сомнений, депрессии, тревог и духа противоречия.

Обнять бы себя тогда и сказать, что ты прекрасный бутон, который не должен враждовать с этим миром, мир открыт для тебя и он готов показать тебе свои чудеса! — цитирует её Teleprogramma.pro.

Недавно Анна побывала в Италии, где не только отдыхала, но и посещала храмы. По словам девушки, она не перестает молиться за здоровье мамы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс. По её словам, она пытается найти опору в жизни, чтобы справиться со всеми трудностями.