https://static.news.ru/photo/dcd512f0-d8e5-11e9-a2f3-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вечером 16 сентября дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна навестила маму, которая находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице.

22-летняя Анна пришла в больницу с воздушным шаром в виде сердца, на котором написаны слова I love you, сообщает Life .

Ранее сообщалось, что 13 сентября актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

По одной из самых обсуждаемых версий, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

При этом семья актрисы не комментирует её состояние. Коллеги Заворотнюк осторожно высказываются и просят «оставить семью в покое».

Ранее фигурист Алексей Ягудин рассказал, что летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва практически каждый день дежурила скорая помощь. Он отметил, что живёт с ними в одном посёлке на протяжении нескольких лет, писал News.ru.