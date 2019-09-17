Вечером 16 сентября дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна навестила маму, которая находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице.
22-летняя Анна пришла в больницу с воздушным шаром в виде сердца, на котором написаны слова I love you, сообщает
Ранее сообщалось, что 13 сентября актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
По одной из самых обсуждаемых версий, опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.
При этом семья актрисы не комментирует её состояние. Коллеги Заворотнюк осторожно высказываются и просят «оставить семью в покое».
Ранее фигурист Алексей Ягудин рассказал, что летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва практически каждый день дежурила скорая помощь. Он отметил, что живёт с ними в одном посёлке на протяжении нескольких лет, писал News.ru.