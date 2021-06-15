Дочь Заворотнюк пожаловалась на любопытных врачей из-за матери

https://static.news.ru/photo/91181458-ce6f-11eb-8790-96000091f725_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась в своём Instagram-аккаунте на любопытных врачей из-за болезни матери. По её словам, медики начинают интересоваться, «а это правда, что пишут?», имея в виду тяжёлый недуг артистки.

Я понимаю, когда спрашивают друзья, и очень благодарна за то, что они почти и не спрашивают, а если и делают это, то предельно тактично. Но когда абсолютно незнакомые люди начинают задавать вопросы. Вопросы, которые мне неудобно даже озвучить вам, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь — не цирк, — написала девушка.

Близкие к семье Анастасии Заворотнюк люди заявили, что у актрисы диагностирован рецидив онкологического заболевания. По их словам, врачи разрешили артистке плавание, и бассейн действительно на одном из этапов лечения помог ей как хорошая физиотерапия.

В августе 2019 года СМИ сообщили, что у актрисы диагностировали опухоль мозга. Семья Заворотнюк долгое время не комментировала ситуацию, однако затем было подтверждено, что Анастасия действительно проходит лечение от глиобластомы.

Заворотнюк известна главной ролью в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», а также проектами на российском телевидении — «Танцы со звёздами», «Минута славы», «Ледниковый период».

Ранее Анна рассказала, что из-за болезни матери начала страдать от депрессии. Девушка призналась в своём сторис в Instagram, что произошедшее с её матерью перевернуло её жизнь «вверх дном».