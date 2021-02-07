Дочь Заворотнюк перекрасила волосы и стала копией матери

https://static.news.ru/photo/a03342a2-695a-11eb-b497-96000091f725_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала фото, удивив своих поклонников новым образом и цветом волос. 24-летняя актриса и телеведущая превратилась в жгучую брюнетку и стала практически копией своей звёздной матери.

Нахожусь в предвкушении от надвигающегося отпуска, — подписала она подборку фото в Instagram.

Анна сфотографировалась в одном из престижных столичных ресторанов в сером жакете и джинсах с блестящей повязкой на голове. Она предложила своим подписчикам угадать, в какое путешествие она отправляется, чтобы сменить рабочую обстановку. Кто-то предположил Стамбул, кто-то Мальдивы, но многие стали просто обсуждать, до чего же она в своём новом образе похожа на Анастасию Заворотнюк.

Как писал NEWS.ru, ранее Анна Заворотнюк рассказала, как на самом деле обстоят дела со здоровьем её матери, которая продолжает выздоравливать после перенесённой опухоли головного мозга. В сторис в своём Instagram она пояснила, что мама тяжело болеет, но она лечится и верит в лучшее.

Анастасии Заворотнюк поставили диагноз «глиобластома». Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.