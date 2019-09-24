Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк обратилась к журналистам с призывом оставить её семью в покое и не спекулировать «ради хайпа».
По её словам, сообщения о том, что редакторы предложили ей миллионы рублей за участие в программе Андрея Малахова, являются фейком.
Ещё раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию, — подчеркнула она.
При этом дочь артистки поблагодарила тех, кто искренне желает её семье добра.
Как писал News.ru, ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что медицинский персонал клиники, в которой проходит лечение актриса, неоднократно пытаются подкупить журналисты. За эксклюзивную информацию и фотоматериалы они готовы выложить большие деньги. Как рассказала одна из медсестёр учреждения, порой сумма доходит до одного миллиона рублей.