https://static.news.ru/photo/4e7f5af4-ded7-11e9-a9a5-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк обратилась к журналистам с призывом оставить её семью в покое и не спекулировать «ради хайпа».

По её словам, сообщения о том, что редакторы предложили ей миллионы рублей за участие в программе Андрея Малахова, являются фейком.

Ещё раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию, — подчеркнула она.

При этом дочь артистки поблагодарила тех, кто искренне желает её семье добра.

Как писал News.ru, ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что медицинский персонал клиники, в которой проходит лечение актриса, неоднократно пытаются подкупить журналисты. За эксклюзивную информацию и фотоматериалы они готовы выложить большие деньги. Как рассказала одна из медсестёр учреждения, порой сумма доходит до одного миллиона рублей.