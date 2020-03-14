https://static.news.ru/photo/7dac63ca-6682-11ea-aec0-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Анна Заворотнюк насторожила подписчиков в социальной сети, разместив фотографию с бра в форме горящих свечей. На вопросы фолловеров, что может означать подобная публикация, наследница известной актрисы подтвердила, что речь идёт о молитве.

Каких-то других пояснений она не дала. Пожелания подписчиков скорейшего выздоровления её матери девушка прокомментировала в Instagram фразой: «Спасибо, мы справимся».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Заворотнюк впервые заговорила о болезни матери и попросила не верить слухам. Один из поклонников спросил девушку в соцсетях, действительно ли актриса давно умерла. Анна Заворотнюк была возмущена до глубины души. Также дочь актрисы сообщила, что уверена в победе своей матери над болезнью.