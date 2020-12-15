Дочь Заворотнюк опубликовала новые фото в свадебном платье

https://static.news.ru/photo/8d30ec7a-3ee1-11eb-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram серию фотографий в свадебном платье и попросила подписчиков помочь ей выбрать лучший снимок. Многие поклонники в комментариях предположили, что девушка выходит замуж.

На фото Анна Заворотнюк предстала в длинном белом платье с разрезом, а также с глубоким декольте и пышными рукавами. Фолловеры подчеркнули, что наряд прекрасно подчёркивает её фигуру, и все снимки одинаково хороши.

Девушка уже размещала в соцсети фотографию в белом платье, которая, как считают подписчики, намекает на скорую свадьбу.

Ранее NEWS.ru писал, что Анна Заворотнюк впервые рассказала о тяжёлой болезни своей матери. По её словам, актриса борется с заболеванием как настоящий боец.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает лечиться от глиобластомы. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком.

По словам соседа актрисы по подмосковному посёлку Крекшино Вячеслава Манучарова, артистка смогла победить рак и теперь реабилитируется амбулаторно в окружении родных. Мужчина отметил, что постоянно находится на связи с 49-летней актрисой. По его словам, Заворотнюк обязана победой над болезнью своей семье. Актёр поведал, что «прекрасная няня» приближалась к победе «по сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть».