В Сети появились фото дочери Юлии Началовой с передачи «Модный приговор»

В Сети появились снимки повзрослевшей дочери покойной певицы Юлии Началовой. Фото опубликовал в Instagram фан-аккаунт Веры Алдониной.
На одной из фотографий девушка
Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2020 года Вере Алдониной исполнилось 14 лет. В январе этого года девушка дала своё первое интервью на телевидении в рамках съёмок фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Она поделилась самыми яркими воспоминаниями о маме и рассказала, как пережила её смерть.
По словам дочери артистки, она долго не могла поверить в смерть самого родного человека: накануне ухода мамы дочь разговаривала с ней по телефону. Началова звонила ребёнку каждый день, и после её смерти родители Юлии не знали, как сказать внучке, что мамы больше нет.
Несмотря на то что у Веры есть любящий отец, девочке и сейчас тяжело смириться со смертью мамы. Из каждой поездки она привозит маме подарки, которые относит ей на могилу.
Юлия Началова умерла в 38 лет. По словам лечащего врача, Началова скончалась от заражения крови, приведшего к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.