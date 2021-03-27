В Сети появились фото дочери Юлии Началовой с передачи «Модный приговор»

https://static.news.ru/photo/98ec3184-8fd9-11eb-bf0c-96000091f725_660.jpg Фото: _vera_aldonina_/instagram.com

В Сети появились снимки повзрослевшей дочери покойной певицы Юлии Началовой. Фото опубликовал в Instagram фан-аккаунт Веры Алдониной.

На одной из фотографий девушка запечатлена в момент визита на Первый канал на программу «Модный приговор». Подросток позирует на фоне пресс-волла с логотипами передачи. На Вере пудровое платье до колена и нюдовые босоножки, а в руках игрушка. Другое фото запечатлело Алдонину в студии передачи в момент беседы с телеведущим Юрием Николаевым.

Как сообщал NEWS.ru, в декабре 2020 года Вере Алдониной исполнилось 14 лет. В январе этого года девушка дала своё первое интервью на телевидении в рамках съёмок фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Она поделилась самыми яркими воспоминаниями о маме и рассказала, как пережила её смерть.

По словам дочери артистки, она долго не могла поверить в смерть самого родного человека: накануне ухода мамы дочь разговаривала с ней по телефону. Началова звонила ребёнку каждый день, и после её смерти родители Юлии не знали, как сказать внучке, что мамы больше нет.

Несмотря на то что у Веры есть любящий отец, девочке и сейчас тяжело смириться со смертью мамы. Из каждой поездки она привозит маме подарки, которые относит ей на могилу.

Юлия Началова умерла в 38 лет. По словам лечащего врача, Началова скончалась от заражения крови, приведшего к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.