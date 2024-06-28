Дочь Юлии Началовой окончила школу и показала фото с последнего звонка Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина окончила школу

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Юлия Началова

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина окончила частную московскую школу с углубленным изучением иностранных языков. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию, сделанную на последнем звонке.

На снимке вчерашняя школьница предстала в черной юбке, белой блузке и с голубой лентой выпускника на груди. Вместе с тем на снимке запечатлены бабушка Таисия Николаевна и отец Евгений Алдонин. Семья счастливо улыбается и смотрит в объектив. Подписчики отметили, что у Веры мамины глаза. Многие пожелали девушке успехов в жизни и отметили, что мама и папа гордятся ей.

Ранее жена бывшего футболиста Евгения Алдонина Ольга рассказала, что прекрасно ладит со своей падчерицей Верой. Ольга призналась, что изначально боялась знакомиться с ней, чтобы не травмировать, ведь девочка была маленькая. Жена Алдонина призналась, что не хотела торопиться в отношениях с футболистом.

Сейчас, по словам Ольги, 17-летняя девушка доверяет ей свои секреты. В 2014 году бывший игрок сборной России женился на Ольге. Супруги также воспитывают двоих детей — семилетнего сына Артема и четырехлетнюю дочь Анжелику.

Когда не стало Юлии Началовой, спортсмен предлагал дочери переехать жить к нему. Но было принято решение, что Вера поселится у бабушки с дедушкой, родителей мамы. А к папе девочка часто приезжает в гости. Как правило, Вера проводила с папой, его женой и детьми каникулы.