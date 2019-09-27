https://static.news.ru/photo/c06db81c-e220-11e9-9cb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/claramcgregor

23-летняя модель Клара Макгрегор — дочь голливудского актёра Юэна Макгрегора — поделилась откровенной историей своей жизни в социальных сетях. Девушка рассказала о пережитом ею изнасиловании и борьбе с наркозависимостью.

По словам Клары, с четырёх лет она страдала от тревожного расстройства. Врачи прописывали ей различные препараты, к которым у неё выработалась привычка.

Кроме того, девушка сообщила, что её мужчина насиловал и избивал. Модели даже пришлось делать аборт.

Справиться с проблемами ей помогли близкие люди. Клара призналась, что сделала откровенную публикацию для того, чтобы поддержать людей, переживших нечто подобное, передаёт The Mirror .

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