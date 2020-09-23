Дочь Волочковой показала домашние фото балерины с бывшим мужем

https://static.news.ru/photo/a970c70e-fe2f-11ea-b815-fa163e074e61_660.jpg Фото: ariadna_volochkova/Instagram.com

Дочь Анастасии Волочковой 15-летняя Ариадна поделилась с подписчиками счастливыми моментами из прошлого. В день своего рождения она опубликовала на своей страничке в Instagram архивные снимки со своей знаменитой мамой и отцом Игорем Вдовиным. На фотографиях бывшие возлюбленные позируют вместе с девочкой. Сама именинница на фотографиях ещё совсем малышка.

Спасибо за жизнь, — кратко подписала фотографии Ариадна.

Пользователи поздравили девочку с днём рождения и пожелали ей успехов, здоровья и счастья.

Долгое время между Анастасией Волочковой и отцом её дочери бизнесменом Игорем Вдовиным был конфликт. В Сети была в ходу переписка между бывшими возлюбленными, в которой Вдовин, не скупясь на нецензурные выражения, просил оставить его в покое.

Ранее NEWS.ru писал, что балерина обвинила экс-избранника в том, что он не вернул ей крупную сумму денег. Артистка призналась, что мужчина её фактически ограбил, заняв у неё $3 млн.