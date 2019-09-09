Виктория Боня Виктория Боня Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась на хейтеров, которые угрожают её матери и семилетней дочери Анджелине-Литиции. Три незнакомые женщины буквально затравили девочку, обзывая её и угрожая лишить мать родительских прав.

О происходящем Боня написала в Intagram, где рассказала, что незнакомки даже поджидают её дочь у школы.

Они следят за моим ребёнком, выискивают. Они пишут в различные организации, у них мечта, чтобы меня лишили родительских прав, — пожаловалась телеведущая.

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#ДоскаПозора когда #ХейтПерешелВсеГрани МАКСИМАЛЬНЫЙ Репост! Любимые, я потратила 6 месяцев на то, чтобы найти этих людей, если их так можно назвать! Спасибо огромное всем, кто помогал мне в этом деле, особенно Игорю Ивановичу за невозможное! Я уже пыталась найти их через отдел К, но там лишь пожали плечами, пришлось обратиться к серьезным людям... Какого же было мое счастье, когда я стала получать на них информацию, но так же какого было моё удивление!!! Ведь почти все мои хейтерши имеют семьи и детей!! Я хочу чтобы все и каждый, кто знаком с ними распространил информацию и опозорил их так, как они этого заслуживают! Выкладываю скрины фото, примерные их сообщения и имена! Все, кто знает ещё больше информации об этих людях, присылайте мне, пожалуйста! Я буду собирать все возможные сведения о них для привлечения этих людей к ответственности в рамках закона! PS-Словами: макака, желька, обезьяна, паразитенок - они называют моего ребёнка! Спасибо! #ВместеМыСила

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

Боне удалось узнать, что это за женщины, но самым удивительным оказалось то, что у них есть семьи и дети. А ребёнка звезды телестройки они не стесняются называть «мартышкой, желькой» и прочими гнусными кличками. В ближайшее время телеведущая намерена собрать всю информацию и заявить на незнакомок в полицию.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Виктория Боня удивила подписчиков внезапным сообщением. Звезда заявила, что покидает Монако, куда она некогда переехала ради миллиардера Алекса Смерфита. В Сети гадают, что послужило причиной отъезда: нехватка денег или новые проекты.

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