https://static.news.ru/photo/b9646a8c-d354-11e9-9c8c-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась на хейтеров, которые угрожают её матери и семилетней дочери Анджелине-Литиции. Три незнакомые женщины буквально затравили девочку, обзывая её и угрожая лишить мать родительских прав.

О происходящем Боня написала в Intagram, где рассказала, что незнакомки даже поджидают её дочь у школы.

Они следят за моим ребёнком, выискивают. Они пишут в различные организации, у них мечта, чтобы меня лишили родительских прав, — пожаловалась телеведущая.

Боне удалось узнать, что это за женщины, но самым удивительным оказалось то, что у них есть семьи и дети. А ребёнка звезды телестройки они не стесняются называть «мартышкой, желькой» и прочими гнусными кличками. В ближайшее время телеведущая намерена собрать всю информацию и заявить на незнакомок в полицию.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Виктория Боня удивила подписчиков внезапным сообщением. Звезда заявила, что покидает Монако, куда она некогда переехала ради миллиардера Алекса Смерфита. В Сети гадают, что послужило причиной отъезда: нехватка денег или новые проекты.