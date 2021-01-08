Дочь Валерии после рождения племянницы задумалась о детях

https://static.news.ru/photo/01bd57ea-5323-11eb-9e0a-fa163e074e61_660.jpg Шена Фото: shena_music/instagram.com

Дочь певицы Валерии, 27-летняя Шена, задумалась о собственных детях после того, как стала тётей в начале 2021 года. Она подчеркнула, что хотела бы создать свою семью. Однако для девушки принципиально сделать это с особенным человеком.

Ранее Валерия опубликовала в Instagram короткое видео, на котором её сын Арсений вместе с друзьями и родственниками направляется в роддом, чтобы встретить супругу Лиану, родившую ему 1 января дочь Селин. Она также добавила, что чувствует себя «счастливейшей бабушкой на свете».

Шена, в свою очередь, призналась, что и до рождения племянницы ощущала «приливы», то есть желание завести семью. Однако она относит себя к тому типу женщин, что могут родить только от «своего мужчины». Такого партнёра девушка пока не встретила. Все её бывшие партнёры не расценивались в качестве потенциальных мужей. Да и о самом замужестве всерьёз Шена не задумывалась.

Я не охотница за мужьями. Я не мечтала о пышной свадьбе и прочих девичьих штуках. Я предпочитаю начинать отношения с комфортной дружбы. Романтика и перчинка могут совсем уйти со временем, а вот надёжный человек всё равно рядом, — цитирует дочь Валерии портал StarHit.

Как ранее передавал NEWS.ru, сын певицы Валерии Арсений Шульгин уехал на отдых в Сочи без своей супруги Лианы, родившей 1 января 2021 года дочь Селин. Об этом молодой человек рассказал в сторис в своём Instagram.

Он показал видео, на котором видно, как он катается на горных лыжах в компании некого мужчины, которого подписчики сперва приняли за друга. Позднее оказалось, что это тесть Арсения, отец его супруги Лианы.