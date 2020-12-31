Дочь Утяшевой и Воли впервые потренировалась на льду

Пятилетняя дочь Ляйсан Утяшевой и Павла Воли побывала на своей первой тренировке на льду. Родитель отдали девочку в фигурное катание.
Видео с первой тренировки Софии опубликовала мама. Гимнастка сняла первые шаги дочери на коньках, которые та делала пока ещё со страховкой и под присмотром тренера.
Фигуристка София Воля, 5 лет, — подписала ролик гордая мама.
Первые шаги на коньках даются девочке с трудом, она одета в золотистый комбинезон, на голове у малышки — пушистая шапка-ушанка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что гимнастка Ляйсан Утяшева впервые публично высказалась по поводу слухов о супружеской неверности мужа — шоумена Павла Воли. В новогоднем поздравлении юмориста она устроила демарш, упрекнув благоверного в отношениях с эскортницами.