Дочь Утяшевой и Воли впервые потренировалась на льду

https://static.news.ru/photo/ee35483e-4d70-11eb-b816-fa163e074e61_660.jpg Ляйсан Утяшева и Павел Воля Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пятилетняя дочь Ляйсан Утяшевой и Павла Воли побывала на своей первой тренировке на льду. Родитель отдали девочку в фигурное катание.

Видео с первой тренировки Софии опубликовала мама. Гимнастка сняла первые шаги дочери на коньках, которые та делала пока ещё со страховкой и под присмотром тренера.

.instagram.com/liasanutiasheva

Фигуристка София Воля, 5 лет, — подписала ролик гордая мама.

Первые шаги на коньках даются девочке с трудом, она одета в золотистый комбинезон, на голове у малышки — пушистая шапка-ушанка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гимнастка Ляйсан Утяшева впервые публично высказалась по поводу слухов о супружеской неверности мужа — шоумена Павла Воли. В новогоднем поздравлении юмориста она устроила демарш, упрекнув благоверного в отношениях с эскортницами.