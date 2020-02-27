https://static.news.ru/photo/e6a31d18-5964-11ea-a817-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина ведёт переговоры с руководством одного из телеканалов о новом интервью о своей матери. По слухам, девушка попросила за него миллион рублей. Об этом заявил детективный агент Максим Заболотный, помогающий артистке уладить семейные вопросы.

За Таней ведут охоту работники телевидения. Они идут на многое, лишь бы заполучить её в свои руки. За ней следят американские стрингеры, которых наняла российская сторона. Ей предлагают деньги, пытаются «обработать» на психологическом уровне, — рассказал он StarHit.

Плаксина находится в Лос-Анджелесе, куда улетела после скандала с матерью. По словам собеседника издания, Татьяна якобы уже начала переговоры, поэтому не исключено, что в эфир выйдет ещё одно шоу с её участием.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сама Успенская ранее отказалась всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок, писал NEWS.ru.