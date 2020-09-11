Дочь Успенской показала фото матери в леопардовом купальнике

https://static.news.ru/photo/7e89323c-f42b-11ea-9cce-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина обнародовала архивную фотографию матери в леопардовом купальнике. Снимок появился в Instagram.

В кадре именитая исполнительница раскрепощённо расположилась на шезлонге и улыбается на камеру.

Интеллигенция давно покинула вас, друзья, — подписала фото Плаксина.

Она сопроводила его хештегами mama и Luba, закрыв комментарии.

Что именно пыталась сказать этой публикацией 30-летняя дочь певицы, доподлинно неизвестно. В её аккаунте время от времени появляются неоднозначные посты, в том числе — посвящённые именитой матери.

Сейчас Плаксина живёт с отцом в США. С матерью она не общается после скандала, разразившегося минувшей зимой, когда девушка в телеэфире обвинила мать в истязаниях и издевательствах, после чего та перестала давать дочери деньги.

Ранее, как писал NEWS.ru, Плаксина опубликовала скриншот переписки, в которой мать критикует её за излишнюю откровенность в Интернете.