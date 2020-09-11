Дочь Успенской показала фото матери в леопардовом купальнике

Что именно пыталась сказать этой публикацией 30-летняя дочь певицы, доподлинно неизвестно. В её аккаунте время от времени появляются неоднозначные посты, в том числе — посвящённые именитой матери.
Сейчас Плаксина живёт с отцом в США. С матерью она не общается после скандала, разразившегося минувшей зимой, когда девушка в телеэфире обвинила мать в истязаниях и издевательствах, после чего та перестала давать дочери деньги.
Ранее, как писал NEWS.ru, Плаксина опубликовала скриншот переписки, в которой мать критикует её за излишнюю откровенность в Интернете.