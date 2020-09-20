Дочь Успенской ответила актрисе, снявшей её в неадекватном состоянии в США

https://static.news.ru/photo/8278ef28-fbd2-11ea-b164-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: tatiana_plaksin_/instagram.com

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина раскритиковала действия актрисы Екатерины Мельник, снявшей её на видео в США. По её словам, поступок девушки вызывает у неё отвращение. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Лично для меня самое страшное во всём этом происшествии с Екатериной Мельник это то, что в её лице я увидела собственную мать, — призналась Плаксина.

Она объяснила, что была на граи жизни и смерти и с трудом обрела себя после ужасных травм, полученных в результате падения с велосипеда несколько лет назад. Как выразилась Плаксина, по ней словно проехали тогда грузовиком. При этом, как отметила девушка, её мать всячески издевалась над ней, как морально, так и физически.

Высмеивали мою боль, делали ненужные операции, которые потом пришлось исправлять, гоняли по реабилитационным центрам и психушкам, где меня закалывали, травили и всячески издевались, — утверждает она.

По её словам, сознание Успенской полностью охватили «голодные волки шоу-бизнеса», и она хотела заставить дочь замолчать. Вот и Екатерина Мельник, как и её мать, готова «убить человека» ради собственного хайпа, подытожила Плаксина.

Ранее в Сети появилось видео, где Плаксина прогуливается по Лос-Анджелесу в странном виде. Она улетела в США к отцу после многочисленных конфликтов с матерью. Девушка на кадрах ведёт себя как сумасшедшая. Она ходит по улице в шароварах и с платком на голове. Плаксина то заглядывает в стеклянные витрины, то садится на асфальт в позу лотоса. Время от времени на её лице появляется блаженная улыбка, писал NEWS.ru.