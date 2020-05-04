Дочь Успенской хочет забрать у матери забытого в России кота

https://static.news.ru/photo/de452fdc-8e96-11ea-946a-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

Художница Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, заявила, что молится, чтобы вернуть себе забытого у матери кота Вишну. По словам девушки, проживающей с отцом в США, она рассталась с животным несколько месяцев назад, когда уехала из России со скандалом.

При этом Вишну был лучшим другом для Плаксиной, о чём она рассказала на своей странице в Instagram.

Мой котик далеко от меня. Я очень скучаю и хочу его вернуть поскорей! — говорится в её сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса, заставившая запасаться продуктами и изолироваться дома, обнажила суть большинства людей. Об этом заявила Татьяна Плаксина. По мнению девушки, вирус COVID-19, за три месяца унёсший почти 17 тысяч жизней, понадобился миру, чтобы прекратить «пиры и сплошное потребление».