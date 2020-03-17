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Дочка «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что проблемы в их семье начались давно. По её словам, певица всегда ревностно относилась к вниманию мужчин, которые ей нравились.

Мамины ухажёры сами лезли ко мне. Конечно, ей это не нравилось. А мне нравилось получать внимание. Но я понимала, что это что-то нездоровое. Хотя и получала самоутверждение, — рассказала девушка в эфире программы «Пусть говорят».

Она добавила, что никогда этого не скрывала от матери. У них были откровенные разговоры на разные темы.

Кроме того, Плаксина заявила, что Успенская ей всегда мешала общаться с отцом. Все обвинения в его строну девушка назвала необоснованными.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.

Сама Успенская ранее отказалась всевозможных гонораров за съёмки. Продюсеры рейтинговых программ предлагали Успенской пять миллионов рублей, чтобы певица поведала им свои откровения, но она отказалась от съёмок, писал NEWS.ru.