Дочь Урганта вывела из себя подписчиков неприличным фото в метро

https://static.news.ru/photo/35ae616a-c507-11eb-bf21-96000091f725_660.jpg Фото: e_ttg/instagram.com

Дочь российского телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия опубликовала на своей странице в Instagram снимок в откровенном образе, чем вывела из себя подписчиков. Не совсем приличные фото сделаны в метро Нью-Йорка. Публика тут же отметилась возмущёнными комментариями.

20-летняя падчерица журналиста выложила фотографии, где позирует спиной на эскалаторе одной из станций подземки. На ней мини-платье зелёного цвета, Эрика приподняла его, показав белое бельё. Образ дополняет коричневая сумка и заколки.

Поклонникам не понравилась задумка Куталии, хотя пост набрал свыше 30 тысяч лайков: «Пошло. Стыдно перед родителями», «Ванечку не хочется расстраивать, может всё же удалить?», «Хватит привлекать к себе внимание».

Эрика — дочь второй жены Урганта Натальи Кикнадзе от предыдущего брака с грузинским бизнесменом. Телеведущий находится в прекрасных отношениях с девушкой, считает её практически своей дочерью и неоднократно приезжал к ней в гости, где она живёт со своим темнокожим бойфрендом. У Кикнадзе от первого брака также есть сын Нико. С Ургантом у них две дочери — Нина и Валерия.

В марте она опубликовала кадры смелой уличной фотосессии. На фото в Instagram девушка предстала в провокационном наряде: розовом жилете с изображением Сейлор Мун и короткой джинсовой юбке. Стройные ноги девушки подчеркнули белые чулки с кружевной резинкой.

Ранее Эрика Куталия поделилась с подписчиками фотографией своего возлюбленного. Им оказался молодой афроамериканец. Снимок девушка, проходящая обучение в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке, украсила розовыми сердечками. На фото девушка обнимает молодого человека, который целует её в щёчку.