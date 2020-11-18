Дочь Урганта рассказала об отношении отца к её темнокожему парню

https://static.news.ru/photo/90538ce0-29c5-11eb-8bda-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/e_ttg

Двадцатилетняя Эрика Кикнадзе, которую телеведущий Иван Ургант воспитывал с пяти лет, рассказала, как шоумен относится с её темнокожему возлюбленному Мусе, с которым она вместе живёт в США.

Девушка познакомилась с молодым человеком. После месяца общения они стали неразлучны.

Он — мужская версия меня. Я — его женская версия, — рассказала Эрика в интервью журналу Tatler.

По её словам, первое свидание с Мусой закончилось походом в магазин винтажной одежды. Затем юноша с братьями помогал ей перевозить вещи из общежития в квартиру на Манхэттене.

Родители — Иван Ургант и Наталья Кикнадзе (сама Эрика — дочь Натальи от первого брака), принимают дочь такой, какая она есть. Быть может, не всё принимают, но и не отговаривают.

Всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же, — считает девушка.

Ранее дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика поделилась с подписчиками фотографией своего возлюбленного. Им оказался молодой афроамериканец. Снимок девушка, проходящая обучение в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке, украсила розовыми сердечками, писал NEWS.ru.