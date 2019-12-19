https://static.news.ru/photo/15cdaa34-22e9-11ea-8a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: e_ttg/instagram.com

Старшая дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика поделилась с подписчиками фотографией своего возлюбленного. Им оказался молодой афроамериканец.

Снимок, который 19-летняя девушка, проходящая обучение в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке, украсила розовыми сердечками, она разместила в сторис в Instagram.

Сторис Instagram/e_ttg

На фотографии девушка обнимает молодого человека, который целует её в щёчку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант прокомментировал видеообращение актёра Дмитрия Певцова к журналисту Владимиру Познеру, в котором тот назван «чужим для России». Актёру не понравились слова журналиста о том, что противники абортов являются мракобесами, а десяти процентам населения планеты присущи гомосексуальные наклонности. Ургант пошутил, что хотел бы выразить поддержку коллеге с телеканала, но не хотел бы «признаваться» в гомосексуальной ориентации.