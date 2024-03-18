«Это изменило мою жизнь»: дочери Брюса Уиллиса поставили страшный диагноз Дочери Брюса Уиллиса Таллуле диагностировали аутизм

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таллула Уиллис

30-летняя дочь Брюса Уиллиса Таллула призналась, что страдает расстройством аутистического спектра. Актриса поделилась новостью в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Как утверждает Таллула Уиллис, о серьезном диагнозе она впервые узнала лишь прошлым летом. В подтверждение своих слова девушка опубликовала свою детскую фотографию с отцом. На ней Брюс Уиллис держит 10-летнюю дочь на руках, а девочка все время теребит его за ухо или трогает за голову. Фото было сделано в 2004 году на премьере фильма «Девять ярдов 2».

Скажи, что страдаешь аутизмом, не говоря, что страдаешь аутизмом, — написала Таллула под фотографией.

Девушка призналась, что неожиданная новость о заболевании «изменила ее жизнь». Врачи Кливлендской клиники в штате Огайо прокомментировали признание Таллулы и подтвердили, что для данного расстройства характерна стереотипия — многократно повторяющийся действия, о которых говорила девушка, показав детское фото. Согласно данным ученых, почти 80% девушек впервые узнают об аутизме не ранее 18 лет.

Ранее супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг выложила фотографию с больным деменцией мужем. Совместный с актером снимок она опубликовала в честь Дня святого Валентина. На снимке пара позирует на фоне Ниагарского водопада. Актриса одета в черную парку с мехом и коричневый шарф. На Уиллисе надет серый пуховик. Актер стоит, прижавшись к жене, и улыбается. Фотография стала одной из немногих, опубликованных после обнародования информации о том, что у Брюса Уиллиса диагностировали деменцию.