Дочь режиссёра Стивена Спилберга Микаэла задержана на 12 часов за домашнее насилие. Полиция приехала к дому 23-летней девушки в американском городе Нэшвилл (штат Теннеси) утром 29 февраля.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Микаэла рассказала о своей карьере порно-звезды. Девушка начала пробовать себя в жанре соло. По словам дочери Спилберга, она устала от того, что ей говорили о ненависти к своему телу, и решила извлечь доход из этого. Девушка добавила, что рассказала о своей карьере родителям, и они не расстроились её решением, а были, скорее, заинтригованы.
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