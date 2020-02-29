https://static.news.ru/photo/aafa4476-5b5d-11ea-a5c1-fa163e074e61_660.jpg Стивен Спилберг Фото: Patrick Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дочь режиссёра Стивена Спилберга Микаэла задержана на 12 часов за домашнее насилие. Полиция приехала к дому 23-летней девушки в американском городе Нэшвилл (штат Теннеси) утром 29 февраля.

Об этом сообщает Fox News. Чак Панков, 47-летний жених Микаэлы, подтвердил её задержание, которое назвал «недоразумением». Он заявил, что никто не пострадал, но не стал рассказывать детали инцидента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Микаэла рассказала о своей карьере порно-звезды. Девушка начала пробовать себя в жанре соло. По словам дочери Спилберга, она устала от того, что ей говорили о ненависти к своему телу, и решила извлечь доход из этого. Девушка добавила, что рассказала о своей карьере родителям, и они не расстроились её решением, а были, скорее, заинтригованы.