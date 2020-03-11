https://static.news.ru/photo/5371a14e-6324-11ea-aab5-fa163e074e61_660.jpg Карина Мишулина Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Дочь Спартака Мишулина Карина объяснила, почему бы никогда не согласилась эксгумировать тело отца. В этом году исполняется 15 лет, как не стало артиста.

Вопрос связан о попытках Тимура Еремеева доказать, что он является внебрачным сыном актёра. По словам Карины, она не доверяет тем, кто мог бы проводить экспертизу, сообщают «Дни.ру».

Если бы она жила в другой стране, где все законы исполняются чётко, а богатые не всегда правы, то можно было бы и провести эксгумацию, чтобы окончательно расставить все точки над «и».

В нашей стране я никогда бы не позволила это сделать, потому что не верю тем людям, которые делали бы исследования, — резюмировала дочь артиста.

Сейчас, говорит Карина Мишулина, история вокруг её отца позади. У неё есть официальная бумага, что Тимур Еремеев не является родственником Спартака Мишулина — это показал ДНК-тест. Однако, многие СМИ упорно продолжают называть самозванца братом Карины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законная дочь Спартака Мишулина отказывается признавать Тимура Еремеева своим сводным братом. Несмотря на несколько проведённых экспертиз, которые подтвердили, что Тимур является сыном Мишулина. Напомним, артист умер в 2005 году.