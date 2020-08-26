«Никакого интима»: дочь Шукшиной раскрыла отношения матери с Алибасовым

https://static.news.ru/photo/71ee30b6-e83e-11ea-9ab4-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

Дочь 81-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга раскрыла подробности отношений своей матери с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Она назвала их брак «спектаклем» и заявила, что между ними никогда не было интимных отношений.

Никогда Алибасов не жил с моей мамой, ни на своей, ни на её территории. И тем более не имел с ней никаких интимных отношений, — рассказала она «Собеседнику».

По её словам, шоумен — прирождённый манипулятор. До брака он уверял, что никогда не обидит Лидию Федосееву-Шукшину и всегда будет уважать её, однако его слова расходятся с делами. Скандальный продюсер, воспользовавшись её преклонным возрастом, проворачивает дела у неё за спиной, возмущается Ольга. Наследница уверена, что целью Алибасова была даже не квартира, а хайп, на котором он зарабатывает огромные деньги.

Ну а квартирка подвернулась, почему бы не взять заодно и её, — рассказывает дочь знаменитости.

В случае с её матерью, отмечает Ольга, он с самого начала создавал интригу. Продюсер, выступая на всевозможных шоу, постоянно упоминал имя Федосеевой-Шукшиной и рассказывал, как сладко они проводят время.

Мерзкие ухмылки и двусмысленные намёки <...>. И полнейшее неуважение к ней как к женщине, к человеку, к личности, — негодует Ольга.

Шоумен уже несколько месяцев избегает знаменитой супруги и не выходит на связь с ней. Им не удалось мирно разрешить вопрос с квартирой, которую звезда переписала на супруга, а тот тайно переоформил на своего помощника. В настоящее время на жильё стоимостью 10 миллионов рублей наложен арест. Гражданское дело находится в производстве.

NEWS.ru писал, что 73-летний Алибасов объявил о желании развестись с Федосеевой-Шукшиной после выхода из психиатрической лечебницы. Мужчина считает, что отношения с супругой у него разладились из-за квартирных вопросов и разногласий с родственниками.

На днях стало известно, что Федосеева-Шукшина дала согласие на развод с мужем. 81-летняя актриса тяжело переживает случившееся. Со слов её близких, у неё пропал аппетит, она совсем ничего не ест и сильно похудела.