Дочь Шукшиной призналась, что близкие не одобрили её занятия бодибилдингом
Старшая дочь Марии Шукшиной призналась, что близкие не одобрили её занятия бодибилдингом
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
10:31, 16 января 2022
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Старшая дочь актрисы Марии Шукшиной от первого брака 33-летняя Анна Трегубенко заявила, что родные не одобряют перемены, которые с ней произошли. Окончив продюсерский факультет ВГИКа, она увлеклась бодибилдингом, сообщается в эфире НТВ.
Родители — люди, в принципе, немножко другого времени, когда раскаченное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас, — сказала она, добавив, что мама просто промолчала, а бабушка тоже её увлечение не очень принимает.
Анна начала принимать соответствующие препараты для наращивания мышечной массы, что, по мнению, многих подписчиков её Instagram, превратило Анну в мужчину. Но сама она так не считает.
По её словам, она мечтала заниматься бодибилдингом с детства. Только в тот момент у неё было мало познаний об этом занятии. Впрочем, Анна заключила, что сейчас пришла к тому, чего хотела.
У меня утром и вечером тренировки. Строгая диета. Ем много белка и определенное количество углеводов. Сладкое мне, конечно, нельзя, — уточнила девушка.
До этого аккаунт Марии Шукшиной в Instagram соцсеть стала помечать как публикующий ложную информацию. При попытке подписаться появляется окно с соответствующим предупреждением.
При попытке подписаться на аккаунт актрисы появляется информационное окно, в котором размещён вопрос, уверен ли пользователь в своих действиях.
Ранее актриса была упомянута в открытом письме российских медиков как противница вакцинации от коронавируса. Врачи пригласили её в числе прочих селебрити в «красную зону» для тяжёлых больных. В ответ Шукшина предложила обратиться с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить «вакханалию» в СМИ на тему прививок.