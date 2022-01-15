Дочь Шукшиной призналась, что близкие не одобрили её занятия бодибилдингом

Старшая дочь актрисы Марии Шукшиной от первого брака 33-летняя Анна Трегубенко заявила, что родные не одобряют перемены, которые с ней произошли. Окончив продюсерский факультет ВГИКа, она увлеклась бодибилдингом, сообщается в эфире НТВ.

Родители — люди, в принципе, немножко другого времени, когда раскаченное женское тело не было так актуально и модно, как сейчас, — сказала она, добавив, что мама просто промолчала, а бабушка тоже её увлечение не очень принимает.

Анна начала принимать соответствующие препараты для наращивания мышечной массы, что, по мнению, многих подписчиков её Instagram, превратило Анну в мужчину. Но сама она так не считает .

По её словам, она мечтала заниматься бодибилдингом с детства. Только в тот момент у неё было мало познаний об этом занятии. Впрочем, Анна заключила, что сейчас пришла к тому, чего хотела.

У меня утром и вечером тренировки. Строгая диета. Ем много белка и определенное количество углеводов. Сладкое мне, конечно, нельзя, — уточнила девушка.

До этого аккаунт Марии Шукшиной в Instagram соцсеть стала помечать как публикующий ложную информацию. При попытке подписаться появляется окно с соответствующим предупреждением.

При попытке подписаться на аккаунт актрисы появляется информационное окно, в котором размещён вопрос, уверен ли пользователь в своих действиях.

Ранее актриса была упомянута в открытом письме российских медиков как противница вакцинации от коронавируса. Врачи пригласили её в числе прочих селебрити в «красную зону» для тяжёлых больных. В ответ Шукшина предложила обратиться с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с призывом прекратить «вакханалию» в СМИ на тему прививок.