Дочь Пугачёвой в двухцветном костюме отметилась на дне рождения Насти Лайк

https://static.news.ru/photo/48b75412-636c-11eb-ab43-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте появилась на дне рождения семилетней блогерши Насти Лайк в двухцветном костюме-балахоне. Брючный ансамбль спереди имел лавандовый цвет, сзади — латте.

На вечеринку юной миллионерши Орбакайте пришла с дочерью Клавой. Внучка Примадонны на праздник к подруге надела небесно-голубой комбинезон с шортами, поверх которого накинула джинсовую куртку.

Видео с праздника опубликовано в сторис именинницы. Вечеринка в честь дня рождения Насти Радзинской проходила в Майами, куда недавно из Краснодара переехала с родителями. Девочка известна своими блогами и зарабатывает на YouTube около $18 млн. Также Настя прославилась тем, что дружит с многочисленными российскими звёздами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Кристина Орбакайте в январе посетила Майами. Там светская львица провела время с друзьями, а затем отправилась отдыхать на Багамы.