Дочь Пугачёвой перепела «Миллион алых роз»

https://static.news.ru/photo/2a0bb40e-5589-11eb-9a2f-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Младшая дочь певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина Лиза песней поздравила с днём рождения композитора Раймонда Паулса. 12 января народному артисту СССР исполнилось 85 лет.

По такому торжественному случаю дочь звёздного семейства исполнила шлягер «Миллион алых роз», который много лет назад стал известен в исполнении Пугачёвой. Видео появилось на фан-странице девочки в Instagram.

На кадрах виден концертный мини-зал имения Пугачёвой и Галкина в подмосковной деревне Грязь. Лиза пела в микрофон на сцене, а из зала ей подпевал брат Гарри.

Поздравляем, Раймонд, с днём рождения, — повторила вслед за мамой после исполнения песни девочка.

Композиция «Миллион алых роз», написанная Паулсом на стихи Андрея Вознесенского, впервые прозвучала в начале 1980-х годов. Она стала хитом и визитной карточкой певицы, а также вошла в число самых популярных песен десятилетия, пишет «Вечерняя Москва»

По случаю круглой даты латвийского композитора поздравили многие представители российской эстрады. Одним из первых, как писал NEWS.ru, стал певец и композитор Игорь Николаев.