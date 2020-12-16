Дочь Пугачёвой и Галкина устроила дефиле в платье с перьями и стразами

https://static.news.ru/photo/29ace77c-40e3-11eb-acf4-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина примеряет наряды к Новому году. Девочка уже не раз устраивала родителям дефиле.

На этот раз первоклассница выбрала к празднику пышное белоснежное платье, украшенное стразами и перьями.

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Фото младшей дочери Примадонны покорило пользователей. Девочку назвали настоящей принцессой, куколкой и осыпали прочими комплиментами. «До чего красивый ребёнок!», «Очаровательная девочка», «Умница и красавица, радость мамина и папина», написали поклонники в комментариях.

Алла Пугачёва и Максим Галкин воспитывают семилетних двойняшек, рождённых от суррогатной матери. Дети всесторонне развиты, они занимаются музыкой, учат иностранные языки, но при этом находят время на разные развлечения и шалости.

Максим Галкин как образцовый отец уделяет двойняшкам много внимания, он не устаёт публиковать кадры с детьми, к которым поклонники всегда проявляют большой интерес.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин показал, как он вместе с детьми наряжает ёлку и репетирует встречу Нового года. Муж Аллы Пугачёвой оделся с близнецами в одном стиле — в красно-белые наряды.