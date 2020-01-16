Дочь Иосифа Пригожина Даная попала в ДТП, торопясь на работу. В её такси въехал другой автомобиль.
Об происшествии 22-летняя дочь продюсера решила рассказать на своей странице в соцсети.
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Она пожаловалась, что выехала на работу за полтора часа, отметила, что не любит опаздывать и изрядно понервничала в данной ситуации. В аварии девушка не пострадала, о чём
сообщиласвоим подписчикам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин поздравил свою младшую дочь Елизавету с 21-м днём рождения. Он отметил, что девушка наконец-то достигла полного совершеннолетия.
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