Все будет хорошо и даже лучше Что вы хотели бы видеть в моём профиле ?

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Она пожаловалась, что выехала на работу за полтора часа, отметила, что не любит опаздывать и изрядно понервничала в данной ситуации. В аварии девушка не пострадала, о чём сообщила своим подписчикам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин поздравил свою младшую дочь Елизавету с 21-м днём рождения. Он отметил, что девушка наконец-то достигла полного совершеннолетия.