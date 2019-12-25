Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко продолжает волновать поклонников пары. На этот раз журналистам стало известно,что единственная дочь юмориста Викторина приняла сторону Степаненко и отказывается общаться с родным отцом.
Женя мне сказал, что Викторина в Москве, но с ним на связь не выходит. Женя не знает, что они со Степаненко делают, но ему сказали, что замышляют что-то против него, — рассказал в эфире шоу «Пусть говорят» друг юмориста Георгий Терехов.
По его словам, Викторина прилетела из США, где она проживает вместе с мужем на Манхэттене. Она остановилась у Степаненко, с которой у неё, по всей видимости, сложились тёплые отношения и называет её не иначе как мамой.
В окружении Петросяна считают, что Викторина не хочет, чтобы семейное имущество досталось Татьяне Брухуновой. Эти догадки подтвердил и адвокат сатирика Сергей Жорин,
Викторина негативно настроена к разделу имущества. Вероятно, она уже видит себя наследницей, — отметил юрист.
Ранее NEWS.RU писал, что Петросян не намерен заводить общих детей с молодой женой Татьяной Брухуновой. Как рассказал друг комика, на прямой вопрос о наследниках 74-летний юморист лишь отмахнулся, отметив, что ему хватит одной дочери.
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