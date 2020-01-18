https://static.news.ru/photo/d741852c-3a1e-11ea-9ee8-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Единственная дочь юмориста Евгения Петросяна перестала общаться с отцом и сблизилась со своей мачехой Еленой Степаненко.

Викторина Петросян живёт в Америке, но в конце 2019 года посетила Москву. Отец узнал о приезде дочери, когда пришёл за вещами в свою квартиру в Зачатьевском переулке — там комик неожиданно встретил дочь в компании бывшей супруги, пишет StarHit.

На входе дамы забрали у Петросяна телефон, а сами ходили за ним по пятам и снимали на видео. Такая вот неприятная и унизительная ситуация, — рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.

По мнению юриста, сближение с мачехой может оказаться уловкой: Степаненко принадлежит 25% особняка в США, где живёт Викторина Петросян. Дочь понимает, что отец ей не навредит, поэтому стратегически выгоднее дружить с мачехой, уверяет Жорин.

Как писал NEWS.ru, бракоразводный процесс Степаненко и Петросяна затянулся из-за якобы нежелания экс-супруги вести переговоры.