Дочь Пескова опубликовала видео «горячих» танцев с подругой

https://static.news.ru/photo/a8278b6c-29a9-11eb-ae39-fa163e074e61_660.jpg Фото: lisa_peskova/Instagram.com

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета поделилась с подписчиками видео своих «горячих» танцев.

На кадрах, опубликованных в сторис Instagram, девушка танцует вместе со своей подругой.

По словам Песковой, она ещё в детстве занималась бальными и латиноамериканскими танцами — индивидуально и в паре. Однако её мать Екатерина Солоцинская потеряла диск со всеми записями танцев дочери.

Елизавета Пескова (слева) lisa_peskova/instagam.com

Ранее Елизавета Пескова рассказала, в чём лично для неё оказалась главная сложность самоизоляции. Как отметила девушка, она не очень любит посиделки в кафе, редко ходит в кино, театры и музеи. Поэтому к такому образу жизни ей не привыкать, хоть и терпеть его не может, но уже спустя три месяца самоизоляции ей захотелось гулять днями и ночами напролёт.

Как писал NEWS.ru, накануне своим танцем подписчиков удивила Лиза Галкина — дочка звёздных родителей юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой. Девочка, которой всего семь лет, станцевала под восточную композицию. Видео опубликовал папа Елизаветы в Instagram. Его супруга, которая была в тот момент за кадром, лаконично воскликнула: «Обалдеть!»