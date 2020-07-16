«Дочь не говорила, что они вместе»: мать Карпович не знала о Прилучном

https://static.news.ru/photo/c3c3e25c-c7fd-11ea-838b-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Мама актрисы Мирославы Карпович прокомментировала сообщения о том, что её дочь увела из семьи актёра Павла Прилучного. Роман двух артистов обсуждают уже несколько недель. По слухам, влюблённые стали жить под одной крышей, однако Лариса Карпович заявляет, что её дочь оклеветали.

Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идёт негатив, но это сплошная ложь, — рассказала она StarHit.

Мама актрисы, к слову, ничего не знает о потенциальном зяте. По её словам, с будущим избранником дочери она не будет знакомиться до тех пор, пока он не станет официальным мужем.

Лариса Карпович поддерживает дочь в непростой ситуации. Несмотря на то что пару видели вместе на отдыхе, о чём свидетельствуют многочисленные снимки в Сети, женщина настаивает на том, что Мирослава в семью не влезала.

Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоём, ещё ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании, — уверяет она.

Женщина призналась, что ей неприятно столь пристальное внимание к дочери. По всей видимости, предполагает она, кто-то очень хочет «сделать больно родителям» Мирославы. Лариса не знает, кто распускает грязные сплетни о её дочери, однако уверена, что это явно не коллеги по сцене.

Ранее актёр, задействованный в пьесе вместе с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович, рассказал о начале их романа. По его словам, она буквально приворожила артиста. Несмотря на то что поначалу он пытался убрать её из спектакля, она хитрыми уловками смогла очаровать актёра и добиться его ухода из семьи. По его словам, актриса использовала «типичные женские штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок. Это в буквальном смысле заставило Прилучного сиять. Он выглядел счастливым, словно ребёнок.

По одной из версий, именно вмешательство Карпович привело к разводу Прилучного с Агатой Муцениеце после 10 лет брака. Хоть после развода актёр и утверждал, что в его жизни появилась другая, поклонники ему не поверили. Прошло слишком мало времени после его разрыва с женой, и Прилучного с Карпович заметили на отдыхе у моря вместе. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом были семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

На днях стало известно, что Прилучный и Карпович стали жить под одной крышей. По слухам, звезда переехала к любимому в тот самый дом, из которого он совсем недавно выгонял Агату Муцениеце, писал NEWS.ru.