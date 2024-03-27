Дочь Меладзе опровергла новости о пополнении в семье Дочь Валерия Меладзе Арина опровергла слухи о родах сестры Софии

Младшая дочь исполнителя и композитора Валерия Меладзе от первого брака Арина опровергла слухи о том, что ее сестра София стала мамой на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Дорогие друзья! Объяснение по прошлой истории. У меня сейчас идет цикл по Акушерству и Гинекологии. Это фотография с дежурства, - написала девушка в своих сторис.

Таким образом она объяснила выложенный ранее снимок. На нем были изображены четыре человека в специальной медицинской одежде и поставлена геолокация «Роддом № 17». Однако кто именно был на фотографии, девушка не уточнила, чем ввела подписчиков и представителей СМИ в заблуждение. Многие решили, что ее сестра София уже родила, а на фото - приехавшие на знакомство с новым членом семьи родственники.

Ранее стало известно, что старшая дочь Меладзе от первого брака Инга развелась с мужем-иностранцем. Ее брак с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет. Свадьба пары прошла в 2017 году. Торжество отмечали в пятизвездочном отеле на родине жениха в Марракеше. Однако некоторое время назад влюбленные решили расстаться, так как отношения «изжили себя».

Все эти годы молодые жили в Англии. После расставания Инга приняла решение вернуться в Москву и заняться своим бизнесом. 28-летняя наследница Меладзе открыла ювелирный салон.