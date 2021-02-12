Дочь Маликова в белом свитере отметила 21-летие в элитном ресторане

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания отметила 21-летие с подругами в фешенебельном ресторане в центре Москвы. Короткое видео с празднования она опубликовала на своей странице в соцсети.

На кадрах в Instagram девушка предстала в молочном свитере оверсайз и с волосами, завязанными в «хвостик». Стефания загадывает желание и задувает свечку на кусочке торта. Всё это происходит за столиком ресторана, из окна которого видна Красная площадь.

Сегодня я не кричу о счастье, но по-прежнему его чувствую: я нашла себя, я болею своим делом: делаю то, что доставляет мне радость и заставляет мое сердце улыбаться. Меня по-прежнему окружают лучшие люди, с которыми я чувствую себя сильнее, с теми, чья поддержка помогает мне ещё лучше себя реализовать, — написала она в комментарии к видео.

Маликова также отметила, что освободилась от всего, что тянуло её вниз, теперь она связывает свою жизнь только с теми, с кем чувствует себя полноценной и наполненной и просто думает о том, что делает её счастливой.

Ранее Стефания выложила трогательное видео с младшим братом Марком, которому в январе исполнилось три года. Несмотря на значительную разницу в возрасте, брат и сестра прекрасно проводят время друг с другом. Стефания никогда не отказывается играть с братом и очень чутко понимает настрой малыша, писал NEWS.ru.