Дочь Маликова опубликовала нежное видео с младшим братиком

https://static.news.ru/photo/1b2a1164-4149-11eb-9d9f-fa163e074e61_660.jpg Стефания Маликова Фото: instagram.com/steshamalikova

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания выложила трогательное видео с младшим братом Марком, которому в январе исполнится три года.

Несмотря на значительную разницу в возрасте, брат и сестра прекрасно проводят время друг с другом. Стефания никогда не отказывается играть с братом и очень чутко понимает настрой малыша.

Так, дочь музыканта выложила в социальной сети ролик, на котором запечатлено, как она нянчится с Марком. По всей видимости, перед тем, как начать снимать, Стефания позволила брату нанести ей макияж.

На кадрах все лицо девушки испачкано чёрной тушью. Сестра просит брата её поцеловать, но тот этого делать не хочет.

Ну, давай, целуй меня уже, — говорит Стефания своему младшему брату.

Стоит отметить, что поклонники девушки умилились столь нежному домашнему видео. Многие из них порадовались, что в доме у Маликовых есть свой собственный стилист.

Ранее NEWS.ru писал, что на фан-странице дочки Аллы Пугачёвой и Максима Галкина появилось новое архивное фото, на котором девочка позирует в окружении родственников.

На фото вместе с Лизой позируют её папа, мама, родной брат Гарри, старшая сестра Кристина Орбакайте и её дочь Клавдия, которая Лизе приходится тетей. На малышке белое шифоновое платье, белые сандалии и сумка в цвет на длинном ремешке.