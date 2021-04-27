Дочь Майкла Джексона заподозрили в романе с Карой Делевинь

Дочь Майкла Джексона Пэрис и модель Кара Делевинь вновь разжигают романтические слухи вокруг себя. Девушки вместе покинули афтепати премии «Оскар», сообщает портал Page Six’s.
Папарацци поймали девушек в объективы фотокамер после частного вечера. Они покидали вечеринку ранним утром. Обе сели в один автомобиль, счастливо улыбаясь. При этом дочь поп-короля пыталась скрыть своё лицо. Теперь таблоиды пишут, что у двух звёзд роман.
Впервые 23-летнюю Джексон и 28-летнюю Делевинь
Дочь Майкла Джексона несколько лет встречалась с музыкантом Габриэлем Гленном и хотела выйти за него замуж, однако решила расстаться с ним в августе 2020 года. В это время супермодель была вместе с актрисой Эшли Бенсон, с которой порвала отношения в апреле прошлого года.
Ранее стало известно, что Пэрис Джексон получила роль в 10-м по счёту сезоне сериала «Американская история ужасов». Девушка появится минимум в одном эпизоде.