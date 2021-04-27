Дочь Майкла Джексона заподозрили в романе с Карой Делевинь

https://static.news.ru/photo/96fe9470-a75d-11eb-9543-96000091f725_660.jpg Пэрис Джексон Фото: parisjacksonworld/instagram.com

Дочь Майкла Джексона Пэрис и модель Кара Делевинь вновь разжигают романтические слухи вокруг себя. Девушки вместе покинули афтепати премии «Оскар», сообщает портал Page Six’s.

Папарацци поймали девушек в объективы фотокамер после частного вечера. Они покидали вечеринку ранним утром. Обе сели в один автомобиль, счастливо улыбаясь. При этом дочь поп-короля пыталась скрыть своё лицо. Теперь таблоиды пишут, что у двух звёзд роман.

Впервые 23-летнюю Джексон и 28-летнюю Делевинь заподозрили в романе в ноябре 2017 года, когда они покидали ночной клуб, держась за руки. В декабре Кара пригласила Пэрис в качестве почётного гостя на рождественскую вечеринку Burberry X Bash в Лондоне, где они вновь пытались уйти вместе. Слухи подпитывали и совместные видео, на которых они смотрели фильм, лёжа в постели и обнимаясь. Уже через несколько дней их заметили целующимися.

Дочь Майкла Джексона несколько лет встречалась с музыкантом Габриэлем Гленном и хотела выйти за него замуж, однако решила расстаться с ним в августе 2020 года. В это время супермодель была вместе с актрисой Эшли Бенсон, с которой порвала отношения в апреле прошлого года.

Ранее стало известно, что Пэрис Джексон получила роль в 10-м по счёту сезоне сериала «Американская история ужасов». Девушка появится минимум в одном эпизоде.