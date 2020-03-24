https://static.news.ru/photo/0d258092-6dde-11ea-aff0-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина разоткровенничалась о своих отношениях с мужчинами.

По словам девушки, сейчас у неё есть любимый молодой человек. Иногда она рисует его на своих картинах. При этом Плаксина не исключила, что могла бы влюбиться в девушку.

Я могла бы влюбиться в девушку. Но создавать семью и заводить детей буду только с мужчиной, — цитирует её «Собеседник».

31-летняя Татьяна также заявила, что хочет избавиться от своего имени, указанного в паспорте. Сейчас она использует псевдоним, который много лет назад дал ей шаман — Пача Тати, что означает «дочь земли».

Ранее Плаксина заявила, что пандемия коронавируса, заставившая запасаться продуктами и изолироваться дома, обнажила суть большинства людей. По её мнению, вирус, унёсший столько жизней, понадобился миру, чтобы прекратить «пиры и сплошное потребление», человек стал для планеты болезнью и «погряз в потребительском, безбожном сознании», писал NEWS.ru.