https://static.news.ru/photo/b1a816b0-46b5-11eb-b63c-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Маша Макарова, двухлетняя дочь Леры Кудрявцевой, впервые побывала на новогодней ёлке. Телеведущая поделилась реакцией девочки.

Кудрявцева написала об этом в сторис в Instagram. Позже она разметила несколько фото и видео отдельной публикацией, сообщает Пятый канал.

Сегодня у наших малышей была первая ёлка. Ну, а Маша полчаса смотрела на всех в стороне, потом осторожно начала выходить «в люди», так сказать, и разошлась уже на бумажной дискотеке, — написала ведущая «Секрета на миллион».

Девочка действительно взирала на происходящее на утреннике с чрезвычайной серьёзностью. Даже организатор праздника, её любимый педагог по развитию Елена Куликова не смогла увлечь малышку. Только к концу мероприятия та немного оттаяла. Однако родители девочки — Лера и хоккеист Игорь Макаров — получили больше удовольствия на ёлке.

Как писал NEWS.ru, Кудрявцева похвасталась перед подписчиками обновкой на зиму. Так, светская львица продемонстрировала поклонникам роскошную трендовую косынку. По словам телеведущей, такой головной убор она планирует носить исключительно в холода, ведь это утеплённая модель.