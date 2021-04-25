Дочь Легкоступовой сообщила о продолжении проверки смерти матери

https://static.news.ru/photo/f77baf04-a631-11eb-8841-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль прокомментировала отказ в возбуждении уголовного дела о смерти матери. По словам дочери певицы, отказ, о котором сообщили СМИ, уже отклонён, а по делу назначена новая экспертиза с рядом дополнительных вопросов, передаёт Пятый канал.

Анэтта Бриль добавила, что за последние восемь месяцев то и дело выносились постановления об отказе в связи со сроками, каждый раз эти документы отменялись. Проверка продолжается, и то же самое происходит сейчас.

В отказных постановления виноватым дочь певицы считает её последнего мужа Юрия Фирсова. По словам молодой женщины, он только и ищет поводы оставаться на слуху и поливать грязью семью артистки. Так он хочет снять с себя ответственность.

Дабы снять с себя любую ответственность и дабы не давать ответы на вопросы, откуда у мамы появилась закрытая черепно-мозговая травма и почему мама была вся в гематомах и синяках, — говорит дочь певицы.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет в Москве отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Валентины Легкоступовой. Следствие пришло к выводу, что певица погибла в результате несчастного случая.