Дочь Легкоступовой сообщила о продолжении проверки смерти матери

Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль прокомментировала отказ в возбуждении уголовного дела о смерти матери. По словам дочери певицы, отказ, о котором сообщили СМИ, уже отклонён, а по делу назначена новая экспертиза с рядом дополнительных вопросов, передаёт Пятый канал.
Анэтта Бриль добавила, что за последние восемь месяцев то и дело
В отказных постановления виноватым дочь певицы считает её последнего мужа Юрия Фирсова. По словам молодой женщины, он только и ищет поводы оставаться на слуху и поливать грязью семью артистки. Так он хочет снять с себя ответственность.
Дабы снять с себя любую ответственность и дабы не давать ответы на вопросы, откуда у мамы появилась закрытая черепно-мозговая травма и почему мама была вся в гематомах и синяках, — говорит дочь певицы.
Как сообщалось ранее, Следственный комитет в Москве отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Валентины Легкоступовой. Следствие пришло к выводу, что певица погибла в результате несчастного случая.