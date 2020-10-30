Дочь Легкоступовой рассказала о ходе расследования смерти матери

https://static.news.ru/photo/659201e2-1b49-11eb-9d3e-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова с дочерью Аннетой Бриль Фото: anetta_bril/instagram.com

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Аннета Бриль в разговоре с журналистами рассказала, что расследование обстоятельств смерти её матери продолжается. Она уверена, что в трагедии виновен вдовец исполнительницы, яхтсмен Юрий Фирсов. И Бриль намерена в итоге своё предположение доказать.

Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

По словам Бриль, в ванной комнате, где якобы получила травму певица, упасть просто невозможно. Это помещение слишком маленькое. Этот аргумент дочь приводит вместе с указаниями экспертов, которые говорят, что Фирсов вёл себя с Легкоступовой как абьюзер: он запугивал жену и бил её. Дочь Легкоступовой собирается доказать, что перед смертью певица была жестоко избита.

Мы предполагаем, но будем ждать выводов Следственного комитета. То, что Фирсов психологический тиран, — абсолютно точно. И мне очень страшно думать, что мама полюбила человека, который оказался убийцей, — цитирует Аннету Бриль KP.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, Легкоступова, скончавшаяся недавно при невыясненных обстоятельствах, могла быть убита. Такое мнение высказал адвокат дочери артистки Сергей Жорин.

По словам защитника, после осмотра квартиры Легкоступовой полицейские нашли в помещении следы и предметы, которые могут свидетельствовать об убийстве исполнительницы.