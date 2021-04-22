Дочь Легкоступовой опровергла миф о жизни матери на грани нищеты

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Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль опровергла домыслы о том, что её мать до встречи с Фирсовым жила на грани нищеты. Наоборот, артистка имела миллионные накопления, которые таинственным образом растаяли после встречи певицы с яхтсменом Юрием Фирсовым, сообщила дочь артистки в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

О том, что Легкоступова имела четыре миллиона рублей кредитов в банках и что ей нечем было платить за коммунальные услуги, пустил слух её вдовец Юрий Фирсов. Яхтсмен утверждает, что артистка каждый месяц брала у него по 90 тысяч рублей для погашения долгов и он буквально содержал её. К тому же, рассказывает вдовец, сын Легкоступовой Матвей постоянно попадал в какие-то истории, за которые приходилось расплачиваться его матери. Да и сам он без спросу якобы брал у Фирсова деньги, а после возвращал их.

Дочь певицы посчитала такие разговоры возмутительной ложью. Она предоставила в студии телеканала справки с банковских счетов, на которых видно, что у Легкоступовой были 14 млн рублей, к моменту знакомства с Фирсовым добавились ещё почти 700 тысяч рублей. А в справке о зарплате из филармонии, где числилась певица, был указан её ежемесячный заработок — 148 тысяч рублей.

Я апеллирую документами, а не словами. Покажи мне хоть один документ, который подтверждает, что ты переводил моей маме деньги в уплату кредитов, — обратилась Анэтта Бриль к Фирсову.

Чтобы совсем развеять все сомнения, дочь певицы предоставила налоговую декларацию за 2019 год, в которой было указано, что во владении у певицы есть два элитных автомобиля, дом, квартиры и прочая недвижимость, на которую сейчас претендует яхтсмен.

Как сообщалось ранее, вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов оказался замешанным в истории с разорением другой своей избранницы. В 2007 году яхтсмен некрасиво поступил со своей тогдашней избранницей — Тамарой Хмельновой.