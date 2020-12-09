Дочь Ларисы Гузеевой перенесла операцию на лице

https://static.news.ru/photo/8a72d0ea-3a25-11eb-8224-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бухарова Фото: newdecada/twitter.com

Дочь знаменитой актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова перенесла операцию. Фотографии после хирургического вмешательства 20-летняя девушка обнародовала на своей официальной странице в социальной сети.

newdecada/instagram.com

Дочка звезды «Бесприданницы» и шоу «Давай поженимся» не так давно была гостей программы «Звёзды сошлись». В эфире Бухарова призналась, что у неё были проблемы со здоровьем. Несколько лет назад девушке удалили кисту яичника. Кроме того, врачи подозревали, что у ребёнка Гузеевой рак. Однако эти опасения не оправдались.

По поводу операции Бухарова своим подписчикам ничего объяснять не стала. Она только опубликовала в сторис своего Instagram снимки, на которых она запечатлена с повязкой на носу. Возможно, вмешательство потребовалось, чтобы решить некие проблемы с дыхательными путями.

Как ранее передавал NEWS.ru, молодая женщина по имени Дарья позволила себе резкие высказывания в адрес ведущих популярного шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой.

Девушка ранее уже приходила на съёмки программы. Ведущие сочли её надменной и фальшивой, о чём и сообщили гостье, на что она отреагировала эмоционально.