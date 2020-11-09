Дочь Ларисы Долиной рассказала о комплексах матери

https://static.news.ru/photo/7f6c486e-232a-11eb-9050-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская выложила в Instagram фото своей матери и рассказала, что она всегда была недовольна своим профилем.

Моя абофь, которая недавно совсем была уверена в том, что у неё некрасивый профиль, — подписала фото Миончинская.

Поклонники восхитились «натуральной» и эффектной Долиной, назвали её красавицей, а профиль — потрясающим. Однако некоторые комментаторы упрекнули дочь в фотошопе, а 65-летнюю Долину осудили за многочисленные пластические операции.

Ранее дочь Долиной выложила в Сеть фото матери в новом образе: певица предстала в свободном чёрном бархатном костюме и берцах. Пользователи Instagram с восторгом восприняли имидж звезды, писал NEWS.ru.