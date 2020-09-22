16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Долиной обнародовала редкие фото с юной Юлией Началовой

12:04, 23 сентября 2020 49
Фото: dolinalina/instagram.com

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в детские и юные годы тесно дружила с будущей певицей Юлией Началовой. Об этом девушка рассказала в личном блоге.

Она обнародовала в Instagram редкие кадры из семейного архива.

На опубликованных снимках Ангелина весело проводит время с Юлей, девочки общаются в компаниях, занимаются творчеством и просто резвятся. На одном из фото отец Юли композитор Виктор Началов играет девочкам на гитаре.

Тогда мы жили, кочуя от моего до Юлькиного дома и обратно, неделя там — неделя тут, родители стали общими. Сейчас я понимаю, что строгие моя мама и дядя Витя вместе с мягкой тётей Таичкой не отказывали нам в круглосуточном кутеже, так как это значило бы усложнить своё существование до уровня, несовместимого с жизнью, — поделилась воспоминаниями Миончинская.

Она также отметила, что всё изображённое на архивных фотоснимках — это история о красавице и чудовище.

Началова умерла в 38 лет. Она скончалась от заражения крови, которое привело к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.

Ранее NEWS.ru писал, что её мать Таисия Началова показала подписчикам в соцсети редкую фотографию своей 13-летней внучки Веры.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео