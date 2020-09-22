Дочь Ларисы Долиной обнародовала редкие фото с юной Юлией Началовой

https://static.news.ru/photo/f7afe93a-fd7c-11ea-8407-fa163e074e61_660.jpg Фото: dolinalina/instagram.com

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в детские и юные годы тесно дружила с будущей певицей Юлией Началовой. Об этом девушка рассказала в личном блоге.

Она обнародовала в Instagram редкие кадры из семейного архива.

На опубликованных снимках Ангелина весело проводит время с Юлей, девочки общаются в компаниях, занимаются творчеством и просто резвятся. На одном из фото отец Юли композитор Виктор Началов играет девочкам на гитаре.

Тогда мы жили, кочуя от моего до Юлькиного дома и обратно, неделя там — неделя тут, родители стали общими. Сейчас я понимаю, что строгие моя мама и дядя Витя вместе с мягкой тётей Таичкой не отказывали нам в круглосуточном кутеже, так как это значило бы усложнить своё существование до уровня, несовместимого с жизнью, — поделилась воспоминаниями Миончинская.

Она также отметила, что всё изображённое на архивных фотоснимках — это история о красавице и чудовище.

Началова умерла в 38 лет. Она скончалась от заражения крови, которое привело к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.

Ранее NEWS.ru писал, что её мать Таисия Началова показала подписчикам в соцсети редкую фотографию своей 13-летней внучки Веры.