Дочь Ларисы Долиной обнародовала редкие фото с юной Юлией Началовой

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская в детские и юные годы тесно дружила с будущей певицей Юлией Началовой. Об этом девушка рассказала в личном блоге.
Она
На опубликованных снимках Ангелина весело проводит время с Юлей, девочки общаются в компаниях, занимаются творчеством и просто резвятся. На одном из фото отец Юли композитор Виктор Началов играет девочкам на гитаре.
Тогда мы жили, кочуя от моего до Юлькиного дома и обратно, неделя там — неделя тут, родители стали общими. Сейчас я понимаю, что строгие моя мама и дядя Витя вместе с мягкой тётей Таичкой не отказывали нам в круглосуточном кутеже, так как это значило бы усложнить своё существование до уровня, несовместимого с жизнью, — поделилась воспоминаниями Миончинская.
Она также отметила, что всё изображённое на архивных фотоснимках — это история о красавице и чудовище.
Началова умерла в 38 лет. Она скончалась от заражения крови, которое привело к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.
Ранее NEWS.ru писал, что её мать Таисия Началова показала подписчикам в соцсети редкую фотографию своей 13-летней внучки Веры.
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